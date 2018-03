Angleterre (29e journée) : Arsenal battu à Brighton, touche le fond

Piteusement battu à Brighton (2-1), Arsenal a concédé sa 3e défaite d’affilée lors de la 29e journée de Premier League. Le fossé se creuse un peu plus en championnat, en même temps peut-être que la tombe d’Arsène Wenger.

Avec 45 points, les Londoniens (6e) comptent désormais 13 points de retard sur Tottenham (4e) et la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Avec 34 unités, Brighton monte lui dans la première moitié du tableau (10e).

Le défenseur Lewis Dunk a d’abord profité d’une sortie fébrile de Petr Cech (7) avant que Pascal Gross n’enfonce l’adversaire (26), suite à une relance calamiteuse de Laurent Koscielny.

Toutes compétitions confondues, Arsenal, déjà rossé deux fois d’affilée 3-0 dimanche et mercredi par Manchester City, concède même son 6e revers en huit sorties.

Depuis plus de vingt ans, malgré un nombre limité de titres, Wenger a su se maintenir en poste grâce à un beau jeu et à des lucratives qualifications en C1. Mais pour la deuxième saison consécutive, ces deux éléments ne sont plus réunis et l’étau va immanquablement se resserrer un peu plus autour de l’Alsacien qui n’a plus que la carte Europa League à abattre, dès jeudi chez l’AC Milan en huitième de finale aller.