UGTT : les enseignants du secondaire appelés à boycotter les cours de rattrapage durant les vacances d’hiver

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé l’ensemble des enseignants à refuser la demande du ministère de l’Éducation visant à assurer des séances de rattrapage durant les vacances d’hiver. Cette initiative, présentée par le ministère comme un moyen de garantir l’égalité des chances entre les élèves face au manque temporaire ou structurel d’enseignants dans certaines matières, a été vivement critiquée par la Fédération. Celle-ci dénonce une démarche jugée irresponsable, estimant qu’elle porte atteinte au principe d’équité entre les élèves et qu’elle instrumentalise les enseignants en leur imposant des missions dont ils ne sont pas responsables. Dans son communiqué, l’organisation syndicale a ainsi exhorté les éducateurs à ne pas s’engager dans ce qu’elle qualifie de méthode dangereuse, menaçant, selon elle, les fondements mêmes du processus éducatif et de l’école publique.