Tunisie : inscription en ligne pour la CIN des élèves de 3ᵉ secondaire dès le 15 décembre 2025

Le 15 décembre 2025, une plateforme en ligne dédiée aux élèves de la troisième année du secondaire a été mise en service pour faciliter l’obtention de la Carte d’Identité Nationale (CIN). Accessible via le lien https://cineleve.interieur.gov.tn ce portail permet aux élèves de s’inscrire en utilisant leur identifiant unique et de régler les démarches administratives directement en ligne. La collecte des dossiers et la prise d’empreintes digitales commenceront à partir du 20 janvier et se poursuivront jusqu’à la fin février. Des équipes de sécurité mobiles seront déployées dans l’ensemble des lycées publics et privés pour accompagner cette opération. Cette initiative fait l’objet d’une coordination entre les ministères de l’Intérieur, de l’Éducation et des Technologies de la Communication, afin d’assurer le bon déroulement de cette campagne.