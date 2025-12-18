SONEDE : des perturbations d’eau potable signalées à Gabès après une panne imprévue

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a fait savoir qu’une défaillance technique imprévue, survenue ce jeudi 18 décembre 2025 au niveau de la conduite de refoulement reliée à la station de dessalement de l’eau de mer de Zarat, a perturbé l’alimentation en eau potable dans plusieurs secteurs du gouvernorat de Gabès. Cette panne a entraîné des coupures et des perturbations touchant notamment les zones dépendant de la délégation de Gabès Sud ainsi que les quartiers situés en hauteur à Gabès Ville. Selon la SONEDE, les équipes techniques sont mobilisées en continu, jour et nuit, pour mener à bien les opérations de réparation, avec une reprise progressive de la distribution normale de l’eau prévue à partir de vendredi 19 décembre 2025, dès 6 heures du matin.