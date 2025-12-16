CNAM : les pharmaciens suspendent le Tiers Payant

Le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a annoncé la suspension de sa participation au système du « Tiers Payant », dénonçant l’échec des négociations avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le manque de réaction des autorités compétentes. Selon le syndicat, cette décision intervient après l’arrêt unilatéral des discussions par la CNAM, alors qu’un premier échange jugé encourageant avait permis l’élaboration d’un projet d’accord resté sans suite. Le SPOT justifie sa position par l’absence d’un cadre juridique clair, les retards répétés de remboursement sans garanties financières et l’indifférence des pouvoirs publics face à une crise qu’il estime menaçante pour l’équilibre du secteur et la continuité des soins. Tout en tenant la Présidence du gouvernement et les ministères concernés pour responsables de la situation actuelle, le syndicat affirme rester ouvert à un retour au Tiers Payant, à condition que des engagements légaux et financiers solides soient mis en place afin de préserver les intérêts des patients, des pharmaciens et du système de santé national.