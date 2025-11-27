Tunisie : Prévisions météo du jeudi 27 novembre 2025

Temps froid et pluies éparses au nord, temporairement orageuses sur les régions côtières nord, parfois denses à l’extrême nord-ouest et passagères dans le reste des régions avec possibilité de chutes de neige sur les hauteurs ouest.

Vent de nord ouest relativement fort à localement fort au nord et au centre près des côtes et modéré sur le reste des régions.

Mer houleuse au nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes. Les températures persistent en baisse, les maximales seront situées entre 12 et 16 degrés et à 8 degrés sur les hauteurs ouest.