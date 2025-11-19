Hajj 2026 : la Tunisie fixe son quota à 10 982 pèlerins

Le ministère des Affaires religieuses a fixé à 10 982 le nombre de pèlerins tunisiens autorisés à accomplir le Hajj en 2026, dont 1 000 résidant à l’étranger et 9 982 en Tunisie, répartis sur l’ensemble des gouvernorats.

Lors d’une journée d’étude organisée au siège du gouvernorat de Kairouan sur le thème de l’« orientation religieuse du Hajj », Anis Mezoughi, chargé de la direction générale du Hajj et de la Omra, a précisé qu’aucune augmentation de quota ne sera accordée cette année, tout en exprimant l’espoir d’une révision par l’Arabie saoudite lors des prochaines saisons, compte tenu de la hausse de la population tunisienne. L’événement a également souligné l’importance de la formation des encadreurs religieux et de la sensibilisation des futurs pèlerins aux dimensions spirituelles, sanitaires et organisationnelles du voyage. Mezoughi a indiqué que la phase du contrôle médical obligatoire est terminée, et que l’élaboration des listes définitives et des listes d’attente est désormais en cours.

Il a enfin rappelé aux candidats au Hajj la nécessité de suivre les consignes des prédicateurs dans leurs régions, de finaliser les procédures administratives via le guichet unique et de se préparer moralement, physiquement et matériellement, en attendant les prochains communiqués du ministère relatifs aux préparatifs de la saison.