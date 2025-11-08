Genou douloureux après 45 ans : 4 Tunisiens sur 10 concernés

Lors d’une journée de sensibilisation organisée à l’hôpital universitaire Mongi Slim de La Marsa, le chef du service de rhumatologie, Dr Ahmed Laatar, a mis en lumière une pathologie fréquente : l’usure du cartilage du genou, qui touche entre 30 et 40 % des personnes de plus de 45 ans.

Il a expliqué que cette affection, responsable de douleurs, de gonflements et de raideurs articulaires, résulte principalement de facteurs héréditaires, mais aussi de l’obésité et de l’excès de graisses dans le corps, lesquels favorisent la sécrétion de substances détruisant les cellules du cartilage. Le spécialiste a également averti que les mauvaises postures et la station assise ou debout prolongée aggravent cette usure.

Les femmes, selon lui, sont davantage concernées que les hommes, notamment en raison des effets hormonaux et du vieillissement. Cette rencontre, à laquelle ont pris part douze médecins, a permis de sensibiliser 87 participants à l’importance de la prévention et des bonnes pratiques pour préserver la santé articulaire.