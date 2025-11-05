Carthage : découverte d’un rare masque en albâtre datant du IVᵉ siècle avant J.-C. au site de Tophet

Un important découvert archéologique a été réalisé mardi 4 novembre 2025 sur le site de Tophet à Carthage, où les chercheurs ont mis au jour un rare masque en albâtre représentant une femme à la coiffure de style phénicien, daté de la fin du IVᵉ siècle avant J.-C.

Selon le communiqué du ministère des Affaires culturelles, ce masque aurait été offert en offrande aux divinités Baal Hammon et Tanit, dans le cadre de rituels religieux propres à cet espace sacré. Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération signé en mars 2024 entre l’Institut national du patrimoine et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, visant à approfondir les fouilles et à valoriser le site. D’après Imed Ben Jarbia, chercheur à l’Institut national du patrimoine, cette découverte s’ajoute à une série de trouvailles majeures, notamment des inscriptions en langue carthaginoise découvertes en 2014 et neuf pièces d’or exhumées en 2023, attestant du statut social élevé des fidèles du sanctuaire.

L’équipe scientifique composée d’Imed Ben Jarbia, Nesrine Meddahi et Kouther Jendoubi poursuit actuellement l’étude du masque afin d’en analyser les caractéristiques artistiques et matérielles avant la publication du rapport scientifique final.