Tunisie : jusqu’à 50 % du prix d’une voiture part en taxes

Selon Anouar Ben Ammar, directeur général d’une agence automobile en Tunisie, le marché des voitures neuves a enregistré une nette progression jusqu’à fin septembre 2025, avec environ 47 300 immatriculations et 22 000 réenregistrements, soit près de 70 000 véhicules au total.

Ce chiffre marque une hausse notable par rapport à l’année précédente, qui comptait environ 57 000 immatriculations à la même période. Toutefois, il a tiré la sonnette d’alarme concernant la montée en puissance des importations de voitures d’occasion, notamment celles relevant du régime FCR, qui échappent à certaines contraintes fiscales imposées aux véhicules neufs.

Ben Ammar a également rappelé que la fiscalité pèse lourdement sur le secteur, précisant que près de la moitié du prix d’une voiture en Tunisie correspond à des taxes et impôts divers — tels que le droit de consommation, la TVA et l’impôt sur les sociétés — ce qui signifie qu’un véhicule affiché à 100 000 dinars inclut environ 50 000 dinars de charges fiscales.