Alerte météo en Tunisie : vents violents et mer agitée sur le nord et l’est du pays

Le Institut national de la météorologie a émis un avertissement concernant de fortes rafales de vent attendues à partir de la soirée de ce dimanche 5 octobre 2025.

Ces vents, qui devraient se poursuivre pendant 24 heures, toucheront d’abord le nord du pays avant de s’étendre progressivement vers l’est tunisien et le golfe de Gabès. Le temps sera marqué par une mer très agitée à localement houleuse, rendant les conditions maritimes particulièrement difficiles.

Les autorités appellent ainsi les pêcheurs et les citoyens à faire preuve de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires face à cette dégradation temporaire des conditions météorologiques.