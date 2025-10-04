Flottille humanitaire : les 25 Tunisiens arrêtés transférés à Istanbul ce samedi

Les autorités turques ont confirmé ce samedi le rapatriement imminent des militants arrêtés lors de l’interception de la Flottille humanitaire Al-Soumoud. Un vol spécial de Turkish Airlines quittera Israël en direction d’Istanbul afin de transporter plusieurs centaines de volontaires internationaux, parmi lesquels figurent 25 Tunisiens détenus depuis plusieurs jours dans les prisons israéliennes.

Ce dispositif, mis en place en coordination avec le ministère turc des Affaires étrangères, concerne également des ressortissants de pays tels que les États-Unis, l’Algérie, le Maroc, l’Italie, la Libye ou encore la Malaisie. Pour rappel, la Flottille Al-Soumoud, composée de navires civils, avait pour mission de briser le blocus imposé à Gaza depuis 17 ans en acheminant de l’aide humanitaire.

Interceptés en haute mer par la marine israélienne, les militants – médecins, journalistes et défenseurs des droits humains – ont été placés en détention dans des conditions dénoncées par les organisateurs, certains ayant entamé une grève de la faim pour protester contre leur arrestation et revendiquer leur libération.