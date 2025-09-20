Bizerte : Plus de 80 opérations de contrôle économiques aux accès de la ville

Les services de la police municipale et de la direction régionale du commerce à Bizerte, appuyés par les unités de sûreté nationale, ont mené plus de 80 opérations de contrôle aux entrées de la ville.

Menée jusqu’à l’aube de samedi, cette campagne a ciblé les camions de marchandises et permis de réinjecter près de 22,6 tonnes de fruits et légumes et 670 kg de poisson dans les circuits légaux, a indiqué à la TAP une source de la police municipale.

Il est à noter que ces campagnes nocturnes de contrôle se poursuivent conformément aux décisions du Conseil régional de sécurité et de la commission régionale de contrôle des prix, de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.