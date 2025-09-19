Ligue 1 du football professionnel : Désignation des arbitres de la 7ᵉ journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, les 20, 21 et 24 septembre (tous les matches à 15h30):

Samedi 20 septembre

A Kairouan :

JS Kairouan – ES Zarzis arb : Amir Loucif (VAR: Mehrez Melki)

A Gabès :

AS Gabès – CS Sfaxien arb : Walid Mansri (VAR: Majdi Bellagha)

Dimanche 21 septembre

A Metlaoui :

ES Metlaoui – C.Africain arb : Hamza Jaied (VAR : Fraj Abdellaoui)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – JS Omrane arb : Amir Ayadi (VAR : Montassar Belarbi)

Mercredi 24 septembre

A Radès :

Espérance de Tunis – O. Béja arb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)

Au Bardo :

Stade Tunisien – AS Marsa arb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)

A Menzel Bourguiba :

AS Soliman – Etoile du Sahel arb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)

A Monastir :

US Monastir – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak).