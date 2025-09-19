Ligue 1 du football professionnel : Désignation des arbitres de la 7ᵉ journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, les 20, 21 et 24 septembre (tous les matches à 15h30):
Samedi 20 septembre
A Kairouan :
JS Kairouan – ES Zarzis arb : Amir Loucif (VAR: Mehrez Melki)
A Gabès :
AS Gabès – CS Sfaxien arb : Walid Mansri (VAR: Majdi Bellagha)
Dimanche 21 septembre
A Metlaoui :
ES Metlaoui – C.Africain arb : Hamza Jaied (VAR : Fraj Abdellaoui)
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane – JS Omrane arb : Amir Ayadi (VAR : Montassar Belarbi)
Mercredi 24 septembre
A Radès :
Espérance de Tunis – O. Béja arb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)
Au Bardo :
Stade Tunisien – AS Marsa arb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)
A Menzel Bourguiba :
AS Soliman – Etoile du Sahel arb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)
A Monastir :
US Monastir – CA Bizertin arb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak).