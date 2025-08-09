Gaza : un enfant succombe à la chute d’un colis humanitaire, 4ᵉ victime des largages aériens…

Un drame supplémentaire s’est produit à Gaza ce samedi, où un enfant palestinien de 14 ans, Muhannad Eid, a perdu la vie après qu’un caisson d’aide humanitaire largué par voie aérienne est tombé sur lui dans la zone de Tallet al-Nuweiri, à l’ouest du camp de Nuseirat.

Plusieurs autres personnes ont été blessées à des degrés divers. Il s’agit de la quatrième tragédie de ce type depuis le début, le 16 juillet dernier, des largages aériens de vivres et de fournitures, menés par plusieurs pays pour tenter de répondre à la famine provoquée par le blocus israélien. Ce mode de distribution, vivement critiqué par des instances palestiniennes et internationales, est jugé inefficace et dangereux, causant déjà la mort d’un jeune homme, d’un infirmier et d’un autre enfant au cours des jours précédents. Les autorités de Gaza dénoncent un procédé qui engendre plus de chaos et de pertes humaines qu’il n’apporte d’aide réelle, accusant Israël d’en faire un outil de « guerre de la faim » et de désordre. Depuis le 2 mars, tous les points d’accès à Gaza sont hermétiquement fermés, empêchant l’entrée de l’aide terrestre pourtant prête à être distribuée.

Les organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial et l’ONU, tirent la sonnette d’alarme : un tiers de la population n’a pas mangé depuis plusieurs jours et des centaines de camions de ravitaillement seraient nécessaires quotidiennement pour mettre fin à cette famine d’ampleur inédite.