Canicule en Tunisie : un pic à 48°C avant une baisse des températures en soirée

Ce vendredi 25 juillet 2025 marque la fin annoncée de la vague de chaleur extrême qui a frappé la Tunisie ces derniers jours. Des températures caniculaires atteignant 47 à 48°C sont attendues dans le sud du pays, notamment à Médenine, Tozeur, Kébili, à l’aéroport de Gabès ainsi qu’à Tataouine, mais aussi dans la région de Kairouan.

Dans la majorité des autres gouvernorats, le thermomètre affichera entre 44 et 46°C. Cette situation est liée à un creux dépressionnaire thermique localisé sur le Sahara, qui pousse les vents de sirocco vers la Tunisie et l’Algérie, favorisé par la présence d’un puissant anticyclone africain. Par ailleurs, les voiles nuageux présents en altitude agissent comme un véritable effet de serre, accentuant encore la chaleur. Des vents forts du sud provoquent aujourd’hui des tourbillons et tempêtes de sable dans les zones désertiques ainsi que dans les régions de Tozeur, Kébili et Gafsa, avec un risque similaire dans certaines zones du nord et du centre, surtout en cas de formation d’orages. Des cellules orageuses localisées, parfois accompagnées de pluies, sont d’ailleurs attendues dans ces mêmes régions. La mer sera agitée au nord du pays dans l’après-midi, après une matinée relativement calme, tandis qu’elle deviendra également houleuse à l’est en soirée.

Enfin, un changement météorologique significatif interviendra en fin de journée, avec l’arrivée de vents du nord plus frais, entraînant une baisse sensible des températures qui se poursuivra au cours des prochains jours, selon Ameur Bahba, de l’Observatoire tunisien du temps et du climat.