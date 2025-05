L’IA en Afrique : la Tunisie brille à la 2ᵉ place du classement continental

La Tunisie confirme son rôle de pionnière dans le domaine de l’intelligence artificielle en Afrique, en se classant deuxième, à égalité avec l’Égypte, dans le tout premier AI Talent Readiness Index for Africa publié le 2 avril 2025 par Qhala et Qubit Hub, avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates. Ce rapport, pensé par des Africains pour des Africains, évalue la capacité des 54 pays du continent à développer et exploiter les talents en IA selon trois axes : les compétences numériques, les données et infrastructures, et la préparation gouvernementale.

La Tunisie se distingue particulièrement sur le pilier des données et infrastructures, où elle arrive en tête du classement continental grâce à une couverture presque universelle en électricité, un taux de pénétration Internet de 74 %, une couverture mobile 3G de près de 89 %, ainsi qu’un bon score en gouvernance des données et d’importants investissements dans les logiciels. Sur le plan des compétences numériques, elle se positionne au quatrième rang, portée par un taux d’alphabétisation des adultes de 79 %, une population active bien formée, un fort taux d’intégration des TIC dans l’enseignement (71,37 %), une proportion élevée de femmes diplômées dans les filières STIM (55,4 %), et une densité impressionnante de développeurs, avec 4 120 pour un million d’habitants. En matière de formation, elle dispose de 11 institutions proposant des cursus en IA et en machine learning. Du côté de la préparation gouvernementale, la Tunisie obtient la cinquième place grâce à la publication d’une stratégie nationale pour l’IA, une législation sur la protection des données et un indice de maturité GovTech élevé, bien que des efforts restent à faire en termes d’attractivité des investissements et de qualité réglementaire.

Le rapport met en lumière le potentiel transformateur de l’IA en Afrique, avec un impact économique estimé à 2,9 trillions de dollars d’ici 2030 et la création potentielle de 500 000 emplois par an. Il recommande une action continentale coordonnée, notamment une éducation de masse à l’IA, la formation de milliers de chercheurs et la création de parcours pour un million de professionnels du secteur. Dans ce contexte, la Tunisie, forte de ses acquis et de son leadership en infrastructures, se positionne comme un moteur crédible pour accompagner la transformation numérique du continent et s’imposer comme un pôle d’innovation en IA à l’échelle internationale.