Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Hay El Hilal

La Garde nationale tunisienne a annoncé dimanche le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants, opérant entre plusieurs régions du pays. Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre le crime organisé et le trafic de drogue, une unité de la Garde nationale a mené une opération à Hay El Hilal, aboutissant à l’arrestation de trois membres clés du réseau et à la saisie de 20 plaquettes de cannabis. Cette intervention fait suite à une enquête approfondie et à une surveillance minutieuse, permettant d’identifier et de neutraliser les principaux acteurs de cette organisation. La Garde nationale a souligné que cette opération s’inscrit dans sa stratégie continue de lutte contre le crime organisé et la prolifération des stupéfiants, appelant les citoyens à coopérer en signalant toute activité suspecte au numéro 71860135 pour contribuer à la sécurité et à la stabilité dans les différentes régions.