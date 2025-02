Météo de demain : ciel nuageux et averses éparses en Tunisie

Le lundi 17 février 2025, la météo prévoit un brouillard localisé le matin, suivi d’un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions, devenant très nuageux l’après-midi dans l’extrême sud avec quelques averses éparses. Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur est au sud, faible à modéré, avant de se renforcer en fin de nuit dans le golfe de Gabès et le sud-est, avec des tourbillons de sable localisés. Les températures maximales oscilleront entre 14 et 19 degrés sur les côtes du nord et du centre ainsi que dans les hauteurs de l’ouest, et entre 20 et 26 degrés ailleurs.