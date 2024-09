Météo de nuit : brouillard attendu en fin de nuit sur l’ensemble du pays

L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un ciel couvert pour la nuit à venir, avec des nuages particulièrement denses sur les régions nord et centre du pays. En fin de nuit, un brouillard pourrait se former, limitant la visibilité. Le vent soufflera du secteur ouest au nord et du secteur sud au centre et au sud, se renforçant légèrement près des côtes orientales. La mer sera peu agitée, offrant des conditions relativement calmes pour la navigation. Les températures nocturnes oscilleront entre 17 et 28°C, offrant une douceur agréable dans certaines régions, mais des nuits plus fraîches ailleurs.