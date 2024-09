Orages et pluies attendus sur les côtes nord de la Tunisie ce jeudi soir

Des cellules orageuses localisées sont attendues ce jeudi soir, 12 septembre 2024, dans le centre-est de la Tunisie, selon un bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie. Les nuages s’épaissiront progressivement au cours de la nuit sur les régions côtières du nord, où des orages accompagnés de pluies sont prévus. Les températures nocturnes varieront entre 20 et 25 degrés dans le nord et le centre, avec 18 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 25 et 29 degrés dans le sud. Le vent, soufflant du secteur nord, sera assez fort à fort près des côtes nord et dans le golfe de Hammamet, tandis que la mer sera agitée à houleuse dans ces zones, et peu agitée ailleurs.