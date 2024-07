Ce mercredi soir, le ciel sera généralement peu nuageux sur la plupart des régions.

Les vents souffleront du secteur est, relativement forts dans le sud-ouest avec des tourbillons de sable locaux, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera peu agitée. Les températures nocturnes varieront entre 26 et 30 degrés dans les zones côtières et entre 31 et 36 degrés dans les autres régions.