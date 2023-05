Les préparatifs aux examens nationaux ont été au centre d’une réunion de travail tenue jeudi au palais de Carthage entre le président de la République, Kais Saïed et les ministres de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Selon un communiqué publié par la présidence de la République, le Chef de l’Etat a mis l’accent sur le rôle important des enseignants soulignant la nécessité de trouver incessamment une solution à la crise de rétention des notes.

“Les élèves et étudiants sont notre capital et notre richesse et il est du devoir de tous de les protéger”, a-t-il dit.