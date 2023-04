La Tunisie déterminée à promouvoir davantage le secteur de la santé et de la sécurité au travail

Le ministère des affaires sociales a affirmé, vendredi, qu’il continuera d’œuvrer en vue de promouvoir davantage le secteur de la santé et de la sécurité au travail à travers, notamment, la création d’un Conseil national de la sécurité et de la santé au travail.

Dans une allocution publiée sur la page officielle du ministère des affaires sociales à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée le 28 avril de chaque année pour renforcer la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier, le ministre Malek Zahi a fait savoir que le conseil regroupe toutes les parties concernées (ministères, structures et organisations

professionnelles des employeurs et des travailleurs), conformément aux dispositions de la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail.

Il s’agit, selon la même source, d’un cadre idoine pour définir les politiques, orientations et priorités nationales ainsi que les réformes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la mise en place et l’évaluation des programmes et la suggestion de recherches et études périodiques sur le système de santé et de sécurité au travail.

Selon le ministère, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est placée cette année sous le signe “un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail” afin de promouvoir le nouveau droit fondamental qui a été reconnu dans la résolution de la Conférence internationale du Travail de 2022 .

Le ministère a souligné que les efforts se poursuivent pour favoriser des conditions de travail décentes à travers la garantie d’un environnement de travail sûr et sain pour chaque travailleur.

La Tunisie a ratifié la convention internationale du travail n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, et envisage de ratifier les conventions n° 155 concernant la sécurité, la santé et le milieu de travail et 161 sur les services de santé au travail, en consécration de son “attachement à la défense des droits fondamentaux au travail et à la législation internationale.”