67e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure : Saïed met en garde contre toute tentative de faire imploser l’Etat de l’intérieur

Il est de notre devoir de veiller scrupuleusement à préserver l’Etat contre les incessantes tentatives visant désespérément à saborder ses institutions et le réduire en micro-régions, a fait savoir le président de la République Kais Saïed, soulignant qu’il n’y a plus de place pour les fauteurs et les corrompus dans un Etat fondé sur le primat de la loi.

S’exprimant mardi, au palais de Carthage, lors de la cérémonie marquant la célébration du 67e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure, le président de la République a réaffirmé son attachement au respect de la loi, à ses règles et aux procédures y découlant.

Tout comme nous ne voulons que personne soit opprimé, nous sommes aussi résolus à ne plus laisser l’Etat tunisien une proie facile aux mains de ceux qui veulent le manipuler à leur guise, a martelé le chef de l’Etat.

Par ailleurs, le président Saïed a saisi l’occasion pour lancer un message fort à l’adresse des forces de sécurité intérieure.

Nous menons aujourd’hui, côte à côte, une bataille sans merci sur la voie de la libération nationale, a-t-il dit, soulignant que notre objectif est d’imposer notre pleine et entière souveraineté de laquelle on ne peut se départir et pour laquelle nulle concession ou abandon n’est toléré.

Cette farouche bataille, précise le chef de l’Etat, vise à traquer les ” non patriotes ” qui n’ont de souci que de saper l’Etat et ses institutions, de s’emparer des ressources et moyens du pays et au final d’exacerber les tensions sociales. Il a exhorté en contrepartie les forces de sécurité à faire preuve de vigilance et à lutter vigoureusement contre les réseaux du trafic des stupéfiants qui se sont répandus comme un feu de brousse dans la société.

Aussi, le chef de l’Etat a réaffirmé l’engagement à aller de l’avant sur la voie de la lutte contre le terrorisme, appelant les différents corps de la sécurité intérieure à redoubler d’efforts en vue de purger le pays de ce fléau.

Le dessein ultime des malfaiteurs n’étant plus seulement le gain et le profit mais aussi et surtout faire éclater la société, a prévenu le président Saïed.

Par ailleurs, le chef de l’Etat s’est félicité de la conscience élevée des Tunisiens et de leur sens de responsabilité qui leur a valu le mérite d’être ” un exemple à suivre pour tous les peuples du monde “.

Ils étaient patients et endurants face aux dangers et périls, s’est-il félicité, appelant la justice à être au rendez-vous avec l’histoire et à répondre comme il se doit aux attentes et aspirations du peuple tunisien.

S’adressant à ceux qui s’achètent et se vendent la conscience, le président de la République les a appelé à choisir leur camp.

A ceux-ci, je leur dis si vous avez choisi la mauvaise voie, vous n’avez plus de place dans notre Etat. Nous sommes déterminés à les contrer pour qu’ils ne fassent pas obstacle au développement du pays, a ajouté le président Saïed.

Evoquant les martyrs de l’institution sécuritaire, leurs familles ainsi que les blessés, le président de la République a souligné que son devoir envers le pays et les forces de sécurité et militaires commande d’être reconnaissant envers ce corps qui protège le pays, l’Etat et la société.

Je n’oublierais jamais leurs familles et je n’hésiterai jamais à leur apporter le soutien social nécessaire, a fait savoir le chef de l’Etat, annonçant à ce titre la création imminente de la Fondation Fidaa qui verra bientôt le jour malgré les ” obstacles que certains cherchent à mettre sur la voie de la réalisation des finalités et objectifs de cette institution “.

Lors de cette cérémonie, le président de la République a décoré un nombre de cadres et agents des Forces de sécurité intérieure, en présence du ministre de l’Intérieur et de plusieurs hauts responsables sécuritaires.