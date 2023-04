La présidence du gouvernement annonce l’adoption d’une nouvelle méthode pour introduire l’augmentation de 5pc des salaires dans le secteur public. Cette mesure intervient en application de l’accord signé entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Il s’agit notamment d’effectuer une augmentation de 5pc sur la partie fixe du salaire mensuel brut au titre des années 2023, 2024 et 2026. Cette augmentation sera allouée sous forme d’indemnité “augmentations des salaires” durant 12 mois et ne sera pas calculée pour les indemnités annuelles dont la prime du 13ème mois et prime de rendement. Le secrétaire général adjoint de l’UGTT Slaheddine Selmi, a estimé que cette nouvelle mesure est positive et permet de surmonter le problème qui se posait auparavant.