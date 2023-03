Siliana : 71 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana, ont relevé 71 infractions économiques au cours des quatre premiers jours du mois de Ramadan, à l’issue de 691 visites d’inspection.

Au cours de ladite période, les 24 équipes de contrôle mobilisées dans toutes les délégations de la région, ont procédé à la saisie de 58 litres d’huiles subventionnées, pour non-respect aux dispositions de commerce, a indiqué, lundi à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Siliana, Kais Yazidi.

Il a fait savoir que le programme d’intensification des campagnes de contrôle économiques durant le mois de Ramadan a été d’ores et déjà mis en œuvre, dans le but d’assurer le bon approvisionnement du marché et de faire face à toutes les pratiques de monopole et de spéculation.

En ce qui concerne le rythme d’alimentation du marché en produits alimentaires depuis le début du mois saint, Yazidi a assuré quant à la disponibilité, à suffisance, des denrées alimentaire, grâce à un rythme d’approvisionnement ordinaire, selon lui.

A noter que le gouverneur de la région, Walid Abbasi, accompagné du directeur régional du commerce, et des équipes de contrôle économique, a effectuée, dimanche soir, une visite de terrain au marché municipal et aux espaces de commerce pour inspecter l’approvisionnement du marché et veiller à l’application des campagnes de lutte contre les pratiques spéculatives et les hausses illégales des prix.