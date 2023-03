La CGTT lance à l’occasion de la fête du travail “une initiative citoyenne pour une Tunisie meilleure”

Le secrétaire général de la confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT) Habib Guiza a annoncé vendredi que son organisation va lancer à l’occasion de la fête du travail une “initiative citoyenne pour une Tunisie meilleure” visant la réalisation d’un contrat social et citoyen qui contribue au traitement de la situation économique et sociale dans le pays.

Guiza a indiqué lors d’une conférence de presse à Tunis que son organisation présentera au pouvoir exécutif et à la société civile, les grandes lignes de cette initiative citoyenne, précisant qu’elle s’appuiera sur plusieurs axes fondamentaux dont notamment, le respect des libertés publiques et individuelles et la préservation de la souveraineté nationale et l’appel à introduire des reformes au niveau des entreprises et la promotion du services public.

Sur un autre plan, Guiza a indiqué que la CGTT organise une conférence internationale sur le pluralisme syndical dans le cadre de la célébration de la fête du travail (1er mai prochain),

Il a renouvelé l’appel de la CGTT à la représentativité au conseil supérieur du dialogue social, exprimant son refus de ce qu’il qualifie comme “diffusion de fausses informations dans le but de porter atteinte au pluralisme syndical”.