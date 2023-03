Les membres des conseils municipaux, élus représentants du parti des travailleurs pour la période électorale 2018 – 2023, ont exprimé leur rejet des décrets-lois 8, 9 et 10 parus au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) le 09 mars 2023 portant dissolution des conseil municipaux élus et leur remplacement par des délégations spéciales, organisation des conseils locaux et mise en place de l’ Assemblée nationale des régions et districts.

Ils ont dénoncé, dans une déclaration publiée vendredi, la décision du chef d’Etat de réviser la loi électorale et de dissoudre les conseils municipaux quelques mois avant la fin de leur mandat.

Ils insistent sur le refus de renoncer aux acquis de la démocratie et de la décentralisation contenues dans la loi électorale de 2018, s’agissant, notamment, de la représentation de la femme et des personnes porteuses de handicap au parlement et de la parité horizontale et verticale.

Les membres dissous ont aussi souligné la gravité de cette mesure qui, ont-il estimé, prépare à un régime fasciste et remplace le régime électoral par un régime de nomination.