Khallouli : Ouverture d’une enquête concernant le fonds 18-18

Le chef du Bureau politique du Mouvement du 25 juillet, Abderrazek Khallouli, a déclaré ce dimanche 05 mars 2023, qu’une enquête a été ouverte auprès du pôle judiciaire financier d’un dossier de corruption lié aux dons et aides internationales au fonds 18-18 pour la pandémie de Covid.

Khallouli a déclaré, dans un post sur sa page Facebook, que le Parquet a autorisé l’ouverture d’une enquête auprès du pôle judiciaire financier dans un dossier de corruption lié aux dons et à l’aide internationale et au Fonds 18.18 pour la pandémie de Covid. Les dons se sont élevés à 16 millions de dinars, selon des sources et rapports officiels. En conséquence, Abdelllatif Mkki, ancien ministre, Fawzi Mahdi ancien ministre, Ensaf Ben Alaya et tous les autres qui seront révélés dans la recherche ont été référés.