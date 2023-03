Tunisie : Kaies Saied réitère son attachement à la lutte contre la corruption

Le président de la République Kaies Saied, a indiqué vendredi “qu’il est inacceptable d’inviter des personnes étrangères pour se manifester en Tunisie”, en signe au rassemblement ouvrier et à la marche prévus demain samedi 4 mars courant par l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

Saied a précisé lors de sa rencontre avec le ministre des affaires sociales Malek Zahi, au palais de Carthage pour examiner certaines questions sociale et économique, que la Tunisie est un Etat souverain.

Saied a également exprimé son étonnement quant aux objectifs des protestations programmées notamment après l’arrestation des personnes soupçonnées de corruption et d’autres accusations.

Ces manifestations n’ont aucun rapport avec les revendications du peuple tunisien, a-t-il soutenu. Saied a rappelé que son objectif est de préserver la dignité du peuple et la réalisation de la justice sociale. Le président de la République a aussi passé en revue les positions de l’UGTT en 1977 et 1978, appelant notamment à la justice sociale et à l’édification d’une politique économique et sociale nationale au service des intérêts du peuple.