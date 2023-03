Italie : Giorgia Meloni exprime sa volonté de soutenir la Tunisie devant les institutions financières internationales

Le gouvernement italien a annoncé que la Première ministre Giorgia Meloni avait eu mardi soir un appel téléphonique avec son homologue tunisienne Najla Bouden, selon l’agence italienne “Aki”.

Selon le communiqué publié aujourd’hui, mercredi 1er mars 2023 à Rome, lors de l’appel téléphonique, elle a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec l’Italie en vue de consolider davantage les relations de coopération fructueuses entre les deux pays en ce moment particulièrement sensible pour le pays, et soulignant l’importance de « la stabilité et la prospérité de la Tunisie, dans le respect des libertés et droits fondamentaux.

Meloni a exprimé la disponibilité de son gouvernement “notamment à continuer à soutenir financièrement la Tunisie, et aussi dans le cadre de l’Union européenne et de son soutien devant les institutions financières internationales”.