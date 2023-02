Ariana : Saisie des produits cosmétiques d’une valeur d’un million de dinars

La Direction générale de la sécurité nationale a déclaré, dans un communiqué ce lundi 27 février 2023, que les unités de sécurité de la police municipale de l’Ariana ont réussi, après une descente, dans un entrepôt anarchique et en coordination avec l’équipe de contrôle économique de l’Ariana et une équipe de sécurité à Borj Louzir à saisir de grandes quantités de produits cosmétiques non conformes, et la date de leurs validation expirées.

La valeur financière de la marchandise était estimée à environ un million de dinars..