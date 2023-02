Tunis : Arrestation de deux takfiristes recherchés par la brigade anti-terroriste

Dans le cadre de lutter contre le terrorisme, une patrouille de la direction des affaires judiciaires de la garde nationale à Ben Arous a arrêté deux individus, originaire de la cité El Kabaria, qui étaient recherché par le Tribunal de Première Instance de Tunis pour la commission d’infractions terroristes.

Le premier condamné à un an de prison, et le second recherché par les unités de sécurité et de diverses structures judiciaires, et il a été condamné à 28 ans de prison.

Avec l’avis du ministère public, il a autorisé les mesures nécessaires à leur égard.