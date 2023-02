France : des associations et organisations dénoncent les arrestations arbitraires

Dans une déclaration commune les et bureaux des organisations, associations et partis tunisiens en France ont appelé à l’arrêt immédiat de la campagne d’arrestations arbitraires et à l’annulation du décret n°54, qu’ils considéraient comme menaçant la liberté d’expression.

La déclaration a également souligné la nécessité de respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire en tant que seul garant de la lutte contre la corruption et de préserver la liberté d’expression et de la presse en tant que acquis de la révolution tunisienne.

Des organisations, des associations et des partis ont dénoncé le ciblage des médias indépendants, condamnant l’arrestation du directeur général de Radio Mosaïque Noureddine Boutar, portant un coup flagrant aux revendications et réalisations les plus importantes de la révolution tunisienne représentées dans la liberté d’expression et de la presse, selon le texte de la déclaration.

En conséquence, les associations, organismes et parties signataires de cette déclaration et leurs partenaires ont appelé à un rassemblement mardi prochain, 21 février 2023, à 18h30 à la Fontaine des Innocents – Paris 75001 – Métro les Halles.