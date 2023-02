Un accord de partenariat a été signé mercredi au complexe de l’enfance à El Hafsia entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa et le président de l’association tunisienne de défense des droits de l’enfant Moez Chérif, qui porte sur la prise en charge des enfants de la rue, selon un communiqué publié par le ministère.

Cet accord stipule la prise en charge des enfants en état de mendicité qu’ils soient tunisiens ou étrangers en leur assurant tous les services d’hébergement du jour, la nourriture, l’accompagnement scolaire et sanitaire et le suivi psychologique et social.

La ministre de la famille a souligné qu’en vertu de cet accord, les complexes de l’enfance à El Hafsia, au Kram et à la Cité Ettadhamen seront exploités pour la mise en oeuvre des programmes d’intervention et d’hébergement du jour au profit des enfants de la rue moyennant une enveloppe de 1,5 MD avec une capacité d’accueil d’environ 150 enfants par jour.

Belhaj moussa a annoncé que son département s’apprête à lancer le centre “Amali” dans le grand Tunis, le premier du genre sur le plan national en matière de prise en charge des enfants en état de mendicité, dès la fin des travaux de réaménagement, ajoutant que ce centre est doté de plus de 30 lits.

De son coté, le président de l’association tunisienne de défense des droits de l’enfant Moez Chérif a indiqué que ce programme conjoint avec le ministère de la famille porte sur la prise en charge et la réintégration des enfants de la rue, qu’ils soient tunisiens ou étrangers et le renforcement des capacités des cadres éducatifs et spécialisés relevant des établissement concernés.