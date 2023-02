Le directeur général de l’OMS loue les efforts de l’équipe médicale tunisienne dépêchée en Syrie

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a loué les efforts déployés par l’équipe médicale tunisienne qui s’est rendue en Syrie pour venir en aide aux victimes du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février en cours faisant plus de 33 mille morts et des millions de personnes sans abri.

Le responsable onusien a rencontré, hier, les membres de la mission tunisienne à l’occasion de la visite qu’il effectue, depuis dimanche dernier, dans la ville d’Alep en Syrie pour mesurer l’ampleur de la catastrophe et au cours de laquelle il a lancé un appel de 43 millions de dollars pour soutenir la réponse au tremblement de terre en Syrie et en Turquie.

La Tunisie avait envoyé trois avions, vers la Syrie et la Turquie, chargés d’aide humanitaire d’urgence (28 tonnes de denrées alimentaires, médicaments, lait pour nourrissons, couvertures et vêtements) fournie par des établissements étatiques, dont l’Union tunisienne pour la solidarité sociale et le Croissant-Rouge tunisien.