Guerre en Ukraine : des frappes aériennes russes à Kiev

L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé une offensive lourde vendredi matin avec des missiles et des drones qui ont frappé plusieurs installations énergétiques en Ukraine après une tournée européenne du président Volodymyr Zelensky au cours de laquelle il a demandé des armes supplémentaires aux alliés de son pays.

Les frappes aériennes russes ont retenti dans toute l’Ukraine à l’heure de pointe vendredi matin, alors que les responsables ont mis en garde contre de possibles frappes de missiles russes et ont exhorté les habitants à se mettre à l’abri. L’armée de l’air ukrainienne a rapporté que la Russie avait tiré 6 missiles de croisière Kalibr et environ 35 missiles guidés S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijia et utilisé 7 drones de type Shahed.

Des témoins et des responsables de Reuters ont déclaré que des explosions avaient eu lieu lundi dans et autour de la capitale ukrainienne, Kiev, tandis que l’administration de la ville de Kiev a déclaré que les forces de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

La guerre en Ukraine dure depuis une année, le bureau des droits de l’homme ont confirmé avoir vérifié plus de 18 000 victimes civiles depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

Ce total comprend près de 7 000 morts et plus de 11 000 blessés. Les chiffres réels sont susceptibles d’être beaucoup plus élevés.