L’ordre National des Avocats de Tunisie a appelé le pouvoir politique à mettre fin à l’isolement du peuple syrien et à rétablir, dans l’immédiat et au plus haut niveau, les relations diplomatiques.

Dans une déclaration, le barreau exprime son entière solidarité avec les peuples syrien et turc suite aux tremblements de terre qui ont frappé, consécutivement, les deux pays, faisant des milliers de victimes.

Le conseil lance une collecte de dons en nature et en espèce au profit des familles syriennes endeuillées, ouverte à tous les avocats au niveau central et local.

Le conseil a, dans la foulée, affirmé son engagement à défendre toutes les causes arabes et à combattre les plans de division et de destruction qui menacent la région arabe.