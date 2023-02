Tunisie : Un accord avec les autorités italiennes pour diminuer le fléau de l’immigration clandestine

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a indiqué que plus de 30.000 Tunisiens ont émigré légalement et illégalement en 2022, indiquant que 2.500 Tunisiens ont émigré au cours du mois de janvier, des chiffres dont les raisons doivent être revues, selon son avis.

Dans une déclaration à Jawhara FM, le ministre a indiqué qu’il était convenu avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie de coopérer afin de lutter contre l’immigration illégale et de réguler la migration organisée en soutenant les régions et les localités et en faisant progresser leur développement grâce à un modèle de développement qui prend en compte les municipalités et les régions.

Le ministre a souligné qu’un accord avait été conclu avec les autorités italiennes pour former des jeunes et offrir des opportunités d’emploi dans 900 entreprises italiennes en Tunisie ou pour affecter des personnes formées à travailler en Italie.