Tunisie  : Mohsen Hassan prévient contre le Club de Paris

L’économiste et ancien ministre du Commerce Mohsen Hassan a déclaré mardi, sur les ondes de Shems FM, que l’invitation à se rendre au Club de Paris est un risque majeur et un coup dur pour l’économie nationale et le peuple tunisien.

La menace d’aller au Club de Paris est très dangereuse et ne se fait pas directement, mais sur recommandation du Fonds monétaire international après qu’il soit sûr que la Tunisie est incapable de remplir ses engagements et de payer ses dettes, a-t-il déclaré.

Mohsen Hassan a également déclaré que se rendre au Club de Paris signifie la normalisation avec Israël, puisque l’entité occupante est membre du club et fera partie des concernés qui discuteront du dossier tunisien.

Mohsen Hassan a indiqué qu’il est encore possible de remédier à cela en Tunisie s’il y a une pleine conscience et une volonté de réforme afin de sortir de la crise et de surmonter la politique « des mains tremblantes ».

L’économiste et ancien ministre du Commerce a souligné que l’annulation des dettes de la Tunisie et leur conversion en investissements ne seront pas faciles et que le rendement sera très important.

« Aller au Club de Paris, c’est déclarer faillite », a expliqué Hassan, soulignant la nécessité d’éviter cela car la Tunisie peut éviter les crises économiques, sociales et politiques.