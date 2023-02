Syrie : Le séisme a causé des dégâts à la citadelle d’Alep

La Direction générale du patrimoine et des musées a confirmé que la citadelle historique d’Alep a été endommagée par le tremblement de terre dévastateur survenu, lundi 6 février 2023 à l’aube.

Hammam Saad, directeur général de la Direction syrienne des musées, des attractions touristiques et du patrimoine, a déclaré : « La citadelle d’Alep, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été endommagée par le tremblement de terre… Nous avons reçu des informations faisant état d’une fissure dans la citadelle d’Alep et avons envoyé une équipe de spécialistes pour inspecter le site et évaluer les dégâts. »

Il y avait des informations sur l’étendue des dégâts et le nombre de victimes d’un tremblement de terre qui a frappé la Turquie, et ses effets dévastateurs ont atteint la Syrie.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au moins 320 citoyens syriens sont morts et des milliers ont été blessés à la suite d’un violent tremblement de terre qui a frappé la région de la Méditerranée orientale, à l’aube, suivi de plusieurs autres secousses importantes.

Des bâtiments sont tombés complètement et partiellement dans 58 villages et villes en Syrie, la plupart dans le nord-ouest de la Syrie, y compris Lattaquié, Hama, Alep dans les zones d’influence du régime, Marea, Al-Bab, Azaz, Jindires, Sarmada, Darkush, Harim, Azmarin, Salqin, Ram Hamdan et Jisr al-Choghour, et ont causé des dégâts dans tout le nord-ouest de la Syrie.