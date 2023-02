Kef : La maison des services administratifs à Nebeur entrera en fonction le 9 février 2023

La maison des services administratifs à Nabeur (Gouvernorat du Kef) entrera en fonction jeudi 9 février 2023, a fait savoir lundi le maire de la ville Ramzi Dachraoui

Dans une déclaration aux médias, Dachraoui a indiqué qu’une convention a été signée, dans ce contexte, pour identifier les aspects réglementaires et logistiques des prestations administratives fournies par la maison au profit des habitants de la région.

La maison des services administratifs à Nabeur propose des services relatifs aux administrations de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), la société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et les services de Tunisie Télécoms (TT).