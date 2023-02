Tunisie : le gouvernement doit annoncer l’état de sécheresse

L’ancien secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques Abdallah Rabhi a souligné vendredi que la Tunisie n’avait d’autre choix que de déclarer officiellement l’état de sécheresse, selon son évaluation, appelant le gouvernement à être proactif et à prendre des mesures à la hauteur des défis auxquels il sera confronté.

Il a révélé que les précipitations moyennes en Tunisie sont estimées à seulement 30%, ce qui est un petit nombre par rapport aux taux normaux, en plus des faibles ressources des barrages, car le barrage de Sidi Salem, l’un des plus grands et des plus importants barrages de Tunisie, n’est rempli qu’à 15%.

Il croit que le gouvernement est tenu d’identifier les points d’eau sensibles afin de forer les puits et de préparer ceux existants, en plus de contrôler le stock actuel.