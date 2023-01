Tunisie : annulation de la grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique

La Chambre syndicale nationale des grossistes distributeurs de bouteilles de gaz domestiques a décidé d’annuler la grève prévue les 30, 31 janvier et 1er février.

Cela a été décidé à la suite des séances de négociation tenues hier soir, dimanche, et lundi matin, 30 janvier, entre des représentants de la Chambre de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et des responsables du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, en présence de Neila Nouira Gongi, ministre de l’Industrie, Samir Majoul, président de l’UTICA et des fonctionnaires du ministère du Commerce.