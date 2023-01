Persistance d’un temps hivernal, cette nuit, avec des chutes de neige attendues sur les hauteurs de Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef et Kasserine, ce qui requiert un fort niveau de vigilance dans ces gouvernorats, annonce samedi soir, l’INM.

Des pluies éparses sont attendues sur le nord et localement le centre et le sud ; ces pluies seront temporairement orageuses sur l’extrême nord-ouest.

Un vent fort soufflera près des côtes. La mer sera très agitée et la vigilance est requise.

Les températures resteront basses et les maximales seront comprises, la nuit, entre 5 et 10 degrés et se situeront à 3 degrés sur les hauteurs ouest.