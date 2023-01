Tunisie : Une juge victime d’une usurpation d’identité

Les unités de police judiciaire de Sousse Nord ont arrêté une femme soupçonnée de s’être fait passer pour sa voisine, juge, pour escroquer un certain nombre de personnes, affirmant qu’elles pouvaient intervenir en leur nom dans des affaires judiciaires en échange de sommes d’argent et de cadeaux, d’une valeur de plus de 170 000 dinars, selon un certain nombre de victimes.

Rochdi Ben Ramadan, porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 2, a déclaré à Mosaïque que l’enquête avait commencé avec une femme venant rencontrer la vraie juge dans son bureau au tribunal, se rend compte qu’elle ne s’adresse pas à la même personne.

La victime de l’arnaque a divulgué à la vraie juge un certain nombre de données relatives à la suspecte.

Un certain nombre de victimes ont porté plainte contre la suspecte et ont confirmé que des sommes d’argent avaient été versées. Une victime a confirmé avoir fourni à la fausse juge 160 000 dinars, selon son récit.