Tunisie : Des citoyens bloqués par la neige à Jendouba

Dans la nuit du jeudi à vendredi 20 janvier, d’importantes quantités de neige ont continué de tomber sur les hauteurs d’Ain Draham et du barrage de Ghar Dimaou en particulier.

Les zones qui ont été couvertes par d’importantes quantités de neige se sont étendues pour inclure les hauteurs de Balta Bouaouane et les hauteurs de Fernana et Beni Mtir.

La circulation a été complètement perturbée dans certaines zones, avant l’intervention des équipes de la protection civile et du Comité d’intervention en cas de catastrophe pour secourir les citoyens bloqués et leurs voitures.

La route nationale 17 entre Jendouba, Ain Draham et Tabarka, la route nationale 11 entre Ain Draham et Amdoun, et la route de Balta Bouaouane, Ain Draham et Tabarka, ont été bloquées à cause de la neige ce qui a nécessité l’intervention de la protection civile.

Des familles ont été secourues dans la municipalité de Bou Salem par la protection civile qui a appelé les citoyens à limiter leurs déplacements.