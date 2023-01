Un douloureux accident de la circulation a eu lieu entre une voiture et une calèche et a causé la mort de deux femmes, âgées de 68 et 65 ans, sur la route reliant Jammel et Mahdia, plus précisément en direction de Amira Hajjej, gouvernorat de Monastir.

Selon Diwan FM, une source sécuritaire a expliqué que les deux personnes décédées se trouvaient à bord de la calèche. Elles sont mortes sur le coup.