Tunisie : Formation de cinq mille cadres éducatifs dans les établissements de la petite enfance

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées prévoit la mise en oeuvre, en partenariat avec l’Office National de la Protection Civile, d’un programme de formation de cinq mille cadres éducatifs dans les établissements de la petite enfance (crèches et jardins d’enfants), dans le domaine des premiers secours au cours de l’année 2023, dans le cadre du programme de formation spécifique gratuit dans le domaine des premiers secours destiné aux cadres éducatifs dans les établissements de l’enfance des secteurs publics et privés,

Il a été convenu, lors d’une séance de travail qui a réuni, lundi, au siège du département, la ministre de la famille, de la Femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa avec le directeur général de l’Office national de la protection civile, Abdelsamad Ben Jeddou, de désigner un interlocuteur unique pour les professionnels dans les crèches et les jardins d’enfants avec les services de l’Office dans le but de renforcer les mécanismes de communication et de coordination et de raccourcir les délais d’octroi d’attestations aux professionnels bénéficiant de formations .

La ministre a indiqué, à cette occasion, qu’en vertu de la convention de partenariat conclue, le 17 novembre 2021, entre le ministère et l’office, 175 formations dans le domaine des premiers secours ont été organisées jusqu’à la mi-janvier 2023 au profit de 4784 cadres éducatifs dans les établissements de l’enfance (4523 cadres du secteur privé et 261 du secteur public).

Pour sa part, le Directeur Général de l’Office National de la Protection Civile a souligné l’importance du partenariat entre les deux parties, affirmant la disposition de l’office à poursuivre la coopération et à mettre en œuvre le programme de formation conjoint dans le cadre du souci de continuer à soutenir les efforts nationaux visant la protection des enfants et à garantir leur intérêt supérieur.